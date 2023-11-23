بندقية خرطوش و20 طلقة تقود شابا في بولاق الدكرور للحبس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شاب ضبط بحوزته بندقية خرطوش و20 طلقة في بولاق الدكرور بالحبس سنة مع الشغل، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم اسلام حمدي، 21 سنة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بإحراز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وأحرز ذخيرة "20 طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد عصمت حسن أبو رحمة، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور أنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم قام على رأس قوة من أفراد الشرطة بالتوجه لمسكن الأخير فأبصره خارجًا من مدخل عقار سكنه ممسكًا بيده كيس قماش يحوي على بندقية خرطوش عيار 12 مم وطلقات خرطوش من ذات العيار فقام على الفور بضبطه وتفتيشه وبمواجهته أقر بإحراز السلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع.

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وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط (بندقية خرطوش) صناعة أجنبية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، والذخائر المضبوطة عدد 20 طلقة نارية خرطوش كلا منها كاملة وصالحة للاستعمال وتستخدم على السلاح المضبوط.