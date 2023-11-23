زوج أمام محكمة الأسرة: خدت كل حاجة مني في شهرين وخلعتني

اتهم زوج زوجته في دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة وأقدمها على الغش والتزوير، وذلك بعد شهرين من الزواج.

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وأضاف أن زوجته استمرت في ملاحقته بدعوى خلع بعد شهرين من الزواج رغم تنفيذه كل طلباتها، وأنه فعل ما يستطيع وقدم تنازلات من أجل الحفاظ على علاقته بزوجته ولكنها قررت التخلص منه بالخلع.

وأكد الزوج في دعوى تبديد المنقولات التي رفعتها ضده والتي تزيد عن مليون جنيه أنها خجعته باسم الحب الذي جمعهما قبل الزواج والذي أمتد لعامين، وأنه يعيش في مأساة ويتعرض للسخرية من أصدقائه وأهله بسببها، وهو ما جعله يقع في الفخ بأن وافق على تنفيذ طلباتها بتوقيع قائمة منقولات بضعف قيمتها الحقيقية ليثبت لها حبه ورغبته في المحافظة عليها ولكنها استغلته وفضلت المال عليه.

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وأوضح الزوج أن زوجته بعد الزواج بأسابيع حاولت إجباره على بيع شقته بمنزل عائلته وشراء أخرى فرفض فتركت المنزل على الفور ورفضت كل الحلول الودية وطلبت الطلاق، ولاحقته بدعوى التبديد، وطالبت بمعاقبته رغم أنه لم يقصر في حقها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، وطالب بالتعويض عما لحق به من أضرار، ومن جانبها قررت المحكمة تأجيل القضية للشهر المقبل.

النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر..

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد.. كل ما يتعلق بالنشوز شرعًا وقانونًا:

النشوز من الناحية الفقهية

النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.

ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.

نشوز الزوج

نشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.