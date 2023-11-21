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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يزور جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. صور

صدى البلد

قام المستشار  حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية،  اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣، بزيارة جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT)، وسط حضور كبير لقامات ورموز  وقيادات وزارة العدل، والجهات والهيئات القضائية، وكبار رجال الدولة.

وجاء المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار / عمر مروان - وزير العدل

وقد صاحب رئيس الهيئة خلال الزيارة، وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وتَضَمَّن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض لأحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحت قيادة  المستشار/ عمر مروان – وزير العدل، من خلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي غير المسبوق نحو ميكنة إجراءات التقاضي وخدمات الشهر العقاري.

ومن جانبه، أعرب المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عميق شكره للمستشار/ عمر مروان - وزير العدل، لدعوته الكريمة، وبالغ تقديره للدعم المستمر والتواصل منه، لكافة الجهات والهيئات القضائية، بما ساهم في أن تقطع النيابة الإدارية خطوات كبرى في مجال التحول الرقمي وميكنة دورة العمل بالمكاتب الفنية والأفرع والنيابات والإدارات والوحدات المتخصصة. 
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ان رئيس الهيئة أكد على حرصه على وضع ملف التحول الرقمي والميكنة الشاملة على رأس أولوياته لتحقيق طفرة في منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وبما يحقق مفهوم العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

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