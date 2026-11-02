مباراة الأهلي والمقاولون العرب لحظة بلحظة

تترقب جماهير النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، متابعة المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2026-2027.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم لحظة بلحظة

وتحظى مباراة الأهلي والمقاولون العرب باهتمام كبير من جماهير الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.

ويمكن لجماهير الكرة المصرية متابعة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم لحظة بلحظة، والتعرف على أبرز أحداث اللقاء، بداية من تشكيل الفريقين، مرورًا بأهداف المباراة والتغييرات والفرص الخطيرة، وصولًا إلى نتيجة المواجهة النهائية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، بينما يسعى المقاولون العرب لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على الجونة بهدفين نظيفين.

وتنطلق المباراة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه المواجهة بين الفريقين في منافسات كأس عاصمة مصر.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، ومحمود صلاح، وطاهر محمد طاهر، ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

يجلس على دكة البدلاء:



أشرف داري وأحمد عيد ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي وعمر معوض ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وياسين مرعي ومصطفى شوبير.