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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاريك يقلل من أهمية الحديث عن إقالته من تدريب يونايتد

مايكل كاريك
مايكل كاريك
حسام الحارتي

قلل مايكل كاريك من أهمية ما يُشاع عن أنه يخوض مباراتيه الأخيرتين كمدرب لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولهما الثلاثاء ضد روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ثم ضد أستون فيلا الأحد في الدوري الانجليزي.

وازداد موقف كاريك صعوبة بعد خسارة السبت أمام تشلسي 0-2 في الدوري الممتاز، لترتفع سلسلة "الشياطين الحمر" من دون فوز في جميع المسابقات إلى تسع مباريات متتالية، في أسوأ نتيجة له منذ 42 عاماً.

ويحتل يونايتد المركز السابع عشر، بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط، بعدما جمع سبع نقاط من مبارياته التسع الأولى هذا الموسم.

كما يحتل المركز العشرين في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة الثقيلة خارج أرضه أمام كومو الإيطالي 1-4 الشهر الماضي.

وسُئل كاريك خلال مؤتمره الصحافي عشية المباراة ضد روما عما إذا كان يشعر بأن أمامه مباراتين فقط على رأس الجهاز الفني، فأجاب ابن الـ45 عاماً "كلا، على الإطلاق. إذا نظرت إلى المستقبل، فأنت لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث. لا أعرف ما الذي سيحدث. لكن ذلك لا يغير شعوري أو طريقة تحضيرنا لمباراة الغد".

وتابع "في الواقع، أتطلع إلى المباراة وأتوق لبدايتها غداً. قد تعتقدون أني مجنون بالنظر إلى النتائج التي حققناها وما يحدث، لكنني أتطلع حقاً لها بفارغ الصبر".

وأكد كاريك الذي يخوض موسمه الأول الكامل كمدرب لفريقه السابق، أن غرفة الملابس "في وضع جيد" رغم البداية الكارثية للموسم، قائلاً "الانطباعات غريبة. يمكنك أن تُظهر الأمور بأشكال مختلفة تماماً (عما هي عليه فعلياً) وأن تفكر فيها بطرق متعددة".

وتابع "قلت ذلك سابقاً، لا أشكك على الإطلاق بالتزام اللاعبين تجاه النادي وتجاهي وتجاه بعضهم البعض. نحن بحاجة إلى اللعب بشكل أفضل، ويمكننا اتخاذ قرارات أفضل، لكن الالتزام ليس مشكلة على الإطلاق".

كما دافع عن مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الذي طُرد خلال هزيمة يونايتد في "ستامفورد بريدج" ضد تشلسي.

وقال "أمور كهذه تحدث في كرة القدم. تقوم أحياناً بأشياء معينة، تتخذ أحيانا قرارات، ترتكب أحيانا أخطاء، وتسير الأمور أحياناً في صالحك، لكن الالتزام ليس موضع شك إطلاقاً".

ويحتفظ كاريك بذكريات شخصية سعيدة من مواجهاته مع روما عندما كان لاعباً في يونايتد تحت اشراف المدرب الأسطوري السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، إذ سجل هدفين في فوز كاسح 7-1 خلال إياب ربع نهائي دوري الأبطال عام 2007.

واسترجع ذكريات تلك الليلة قائلاً "يمكنني القول إنها كانت ليلة ساحرة. كانت واحدة من أفضل الليالي وأفضل المباريات وأروع الأجواء التي حظيت بفرصة اختبارها"، مضيفاً "تسجيلي هدفين أمر نادر جداً بالنسبة لي، يمنحني ذكريات رائعة، لكن المشاعر التي صاحبت تلك الليلة كانت الأمر الأهم، كانت ليلة استثنائية".

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