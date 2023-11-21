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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مثل بجثته بالصاروخ الكهربائي.. تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة صديقه

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين، وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة عامل، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما، لجلسة الغد لاتخاذ إجراءات الرد.

كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات، وبجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

قاتل صديقه تقطيع جثته محاكمة قاتل صديقه الصاروخ الكهربائي محكمة جنايات القاهرة

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