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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الجيزة تعدل إحالة 5 متهمين بالقـ تل بأوسيم لضرب أفضى لموت

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

قررت محكمة جنايات الجيزة، تعديل القيد والوصف في أمر إحالة 5 متهمين بالقتل لخلافات الجيرة في أوسيم من اتهامهم بالقتل إلى ضرب أفضى إلى موت ومعاقبتهم على ذلك الوصف الجديد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين نبيل فوزي، 49 سنة، مشرف كهرباء، ونجله عبد الرحمن، 19 سنة، عاطل، اسلام كمال وشقيقيه أحمد و محمد بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة قتلوا المجني عليه ابيل مرسي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وافتعلوا معه مشادة كلامية حتى تتطور إلى تعديهم عليه بأن كال له الأول ضربة بصدره مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" بينما قام الثاني بضربه في وجهه مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة" حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزرهما لمنع تدخل أهليته محدثين إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

سلاحان أبيضان

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم الأول سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني في غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحرز المتهم الثاني سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

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تحريات المباحث 

وأكدت تحريات النقيب شرطة محمد أحمد محمد عبد الله الدبس، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأنه على أثر خلافات جيرانية بين المجني عليه والمتهمين وحال تواجد المجني عليه أمام مسكنه حضر إليه المتهمين مفتعلين معه شجاررًا متعديًا عليه الأول والثاني بالضرب بأن كال له الأول بضربه مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" فاستقرت في صدره بينما قام الثاني بضربه بوجهه محدثين إصابته حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس للشد من أزرهما قاصدين إزهاق روحه.    

محكمة جنايات الجيزة قتل ضرب أفضى إلى موت ضرب بسبب خلافات الجيرة

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