النيابة الإدارية في أسبوع.. إعلان وظائف ومعاينة عقار منهار ولوحات رخامية أثرية

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري عدد من الأحداث والقرارات والمعاينات.. وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع الجاري :

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زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال هذا الأسبوع بزيارة المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفد رفيع المستوى وخلال اللقاء، قَدَمَ رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار حازم بدوي؛ بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، معربًا عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات التي جاءت تتويجاً لمولد الجمهورية الجديدة، وما كفله الدستور المصري الحالي من ضمانات تكفل للمواطنين ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال التام والحيدة والتجرد.

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وظيفة مندوب مساعد بالنيابة

تواصل النيابة الإدارية، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمى لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

بروتوكول تعاون مع التنظيم والإدارة

وقع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إطار تعزيز سُبل التعاون المشترك والمثمر بين النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري.

التعاون مع جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفدا من هيئة النيابة النيابة الإدارية ، ضم المستشار فوزي عبد الله مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنوفية والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التاديبية بالنيابات الإدارية بالمنوفية والمستشار عبد المنعم مجدي رئيس النيابة الإدارية ، بحضور المستشار عمر تركي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة لبحث اوجه التعاون بين هيئة النيابة الادارية وجامعة المنوفية في مجال التدريب وتبادل الخبرات المختلفة.

عقار بورسعيد المنهار

أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم (٨) تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، والذي انهار جزئياً ما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بناءً على توجيهات المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

جناح وزارة العدل

قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT)، وسط حضور كبير لقامات ورموز وقيادات وزارة العدل، والجهات والهيئات القضائية، وكبار رجال الدولة.

قيادات هيئة الدواء

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم كل من، مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، المدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، نائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، وذلك على خلفية ارتكابهم لمخالفات جسيمة حال تأديتهم لمهام وظائفهم شكلت مساسًا بصحة المواطنين.

لوحات رخامية أثرية

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات في واقعة سرقة 4 لوحات رخامية أثرية من موقع ضريح (محمد بن تميم الداري) بقرية دنديط بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام محققو النيابة بإجراء معاينة لموقع الضريح، والاستماع إلى مسئولي منطقة الآثار للوقوف على طبيعة القطع الأثرية المسروقة.