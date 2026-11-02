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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نزول مفاجئ للذهب… ما هي الأسباب وهل الوقت مناسبا للشراء؟

ذهب
ذهب
حسام الفقي

انخفض سعر الذهب اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، على أثر انخفاضات تعاملات مساء أمس الأحد، إذ سجل عيار 21، الأكثر تداولًا وطلبًا بين المصريين، نحو 6130 جنيهًا للجرام عند البيع، وانخفض سعر الجنيه الذهب بعد أن كان ب 50000 جنيه انخفض لـ 49000 جنيهاً اليوم في منتصف التعاملات .

ويرصد موقع “صدى البلد” حركة أسعار بيع وشراء الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين وفقا لآخر التحديثات المعلنة من محلات الصاغة.

اسباب وراء نزول الذهب 

ويقول الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتشير الخبيرة الاقتصادية خلال تصريحاته لصدي البلد،  أن جني الأرباح وقيام المستثمرين ببيع جزء من حيازاتهم بعد تحقيق مكاسب قوية لجني الأرباح هو سبب من اسباب وراء انخفاض الذهب.

وأوضح أن هبوط البورصات العالمية قد يجبر بعض المحافظ الاستثمارية على بيع الأصول (مثل الذهب) لتغطية خسائر أو توفير سيولة نقدية، بالاضافة إلى التقلبات والتوترات الاقتصادية

وأشار إلى أن أسعار الذهب لم يستطيع أحد أن يحدد مصبرها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة بين المعدن الأصفر والدولار، موضحا أن تحركات العملة الأمريكية وأسواق الطاقة من العوامل التي تؤثر على اتجاهات الذهب.

وتؤكد أن التقلبات الحالية في الأسواق تفرض على الجميع متابعة التطورات العالمية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التحركات المتباينة للأصول .

وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب، الأكثر تحوطا في ظل هذه المرحلة من الصراعات ويقدم صناديق الاستثمار  طريقة مختلفة للاستفادة من تحركات أسعار المعدن الأصفر، حيث يستطيع المستثمر شراء وثائق تمثل حصصًا في الذهب، دون الحاجة إلى شراء السبائك بنفسه أو التفكير في أماكن تخزينها وحفظها.


وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب في مصر، تعد أدوات مالية مرخصة تتيح للمستثمر المشاركة في الاستثمار بالمعدن النفيس من خلال شراء واسترداد وثائق تمثل حصصًا في الذهب، بدلًا من امتلاك السبائك وتخزينها بشكل مباشر، وتوفر وسيلة أكثر تنظيمًا ومرونة للراغبين في الاستثمار في الذهب والاستفادة من تغيرات أسعاره.

سعر الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، 7007جنيهات للبيع، مقابل 7022 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 6130جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6144جنيهًا،  ويظل هذا العيار الخيار الأول للمقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو للادخار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5266جنيهًا للجرام عند البيع، وبلغ سعر شرائه 5251 جنيها، وهو من الأعيرة المفضلة في المشغولات الذهبية والدبل لانخفاض سعره نسبيًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4095 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4081 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، 49341 جنيهًا للبيع، مقابل 49034 جنيهًا للشراء. ويُعد الجنيه الذهب وعاءً ادخاريًا مفضلًا لدى كثير من المصريين لسهولة بيعه وإعادة تداوله.

سعر أوقية الذهب اليوم 
على صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 3883 دولارً.

سعر دولار الصاغة والبنوك
ويرتبط سعر الذهب محليًا بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وسجل دولار الصاغة نحو 56.32 جنيه، مقابل 55.77 جنيه في البنوك.

سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب

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