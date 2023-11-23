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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدرجوا مهندس حاسبات لمنطقة نائية وخطفوه لسرقته..خطة إجرامية متكاملة لعصابة 15 مايو

خطة إجرامية متكاملة
خطة إجرامية متكاملة لعصابة 15 مايو

استغل 5 متهمين مهندس حاسبات وقاموا باستدراجه إلى منطقة نائية بمدينة 15 مايو وظهروا له فجأة مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي وقاموا بخطفه وسرقته بالإكراه وأخفت المتهمة السادسة شريكتهم تلك المسروقات.. وينشر موقع صدى البلد تفاصيل تلك الوقائع حسبما جاء بأوراق القضية. 

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين محمد علاء الدين، 22 سنة، طالب، ياسر مصطفى، 22 سنة، سائق، عماد منصور، 19 سنة، عاطل، فارس سيد، 22 سنة، سائق، الحسين محمد، 21 سنة، طالب، بخطف المجني عليه أحمد رمضان بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه أحمد رمضان بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلًا بأن روعوه بغلبة عددهم موهمين إياه كونهم من رجال الضبط القضائي، وجذب منه المتهم الثالث المسروقات عنوة عنه حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أذره، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته.

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وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه أحمد رمضان بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي وتداخلوا في إحدى الوظائف العمومية – مأموري ضبط قضائي – وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليه أحمد رمضان دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمة السادسة صابرين عبد الموجود، 26 سنة، ربة منزل بإخفاء المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه أحمد رمضان والمتحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع علمها بذلك. 

مهندس متهمين انتحال صفة سرقة خطف

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