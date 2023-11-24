وزارة العدل في أسبوع | جناج معرض القاهرة .. ميكنة المحررات الرسمية .. افتتاح مجمع محاكم

شهدت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري عدد من الأحداث والقرارات.. وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع المنتهى.

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معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، الثلاثاء، جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات و المدن والمراكز ..فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

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ميكنة المحررات الرسمية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا وتفقد جناح وزارة العدل وشرح المستشار عمر مروان وزير العدل ميكنة المحررات الرسمية في جميع المحاكم واكد ان هناك دراسة لاصدار محررات رسمية للمصرين بالخارج ميكنة عبر السفارات بالخارج.

مجمع محاكم ببا الجديد

افتتح، مجمع محاكم ببا الجديد بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورشة عمل لمكافحة الفساد

شارك 14 عضواً من أعضاء التواصل مع وحدة مكافحة الفساد و تعارض المصالح من النيابات الإدارية بالقاهرة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته" التي عقدها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد الوزير للقطاع، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، التنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل.