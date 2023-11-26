جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بشئون التعليم والطلاب.. التفاصيل

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة التسجيل ومدير إدارة شئون الخريجين وتحريرالشهادات بالإدارة بالمستوى الوظيفي الأول (أ) للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، مع مراعاة الشروط التالية :



- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.



- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.



- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به:

بيان حالته الوظيفية

- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله.

- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

في موعد غايته شهر من تاريخ النشر ، على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.