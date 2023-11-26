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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بشئون التعليم والطلاب.. التفاصيل

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة التسجيل ومدير إدارة شئون الخريجين وتحريرالشهادات بالإدارة بالمستوى الوظيفي الأول (أ) للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، مع مراعاة الشروط التالية :


- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.


- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.


- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
- على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به:
بيان حالته الوظيفية
- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله.
- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.
- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.
في موعد غايته شهر من تاريخ النشر ، على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.

جامعة بنها وظيفة مدير إدارة التسجيل مدير إدارة شئون الخريجين بطاقة الرقم القومي تحريرالشهادات

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