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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق طور من نفسك.. وظائف سيقضي عليها الذكاء الاصطناعي في المستقبل

إلحق طور من نفسك..وظائف
إلحق طور من نفسك..وظائف سيقضي عليها الذكاء الا

يتوقع الخبراء أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على ملايين الوظائف في السنوات القادمة. فقد أظهر تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان 85 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

 

الوظائف الأكثر عرضة للخطر

 

تشمل الوظائف الأكثر عرضة للخطر بالذكاء الاصطناعي تلك التي تتضمن مهام متكررة أو روتينية يمكن استبدالها بآلات. وتشمل هذه الوظائف:

 

• الوظائف المكتبية: مثل المحاسبين والسكرتيرين والمساعدين الإداريين.

• الوظائف الصناعية: مثل العمال المهرة وغير المهرة في المصانع.

• الوظائف في مجال الخدمات: مثل سائقي الشاحنات والعاملين في المطاعم والعاملين في خدمة العملاء.

 

الوظائف التي ستزدهر

 

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى إنشاء وظائف جديدة. وتشمل الوظائف التي ستزدهر في ظل الذكاء الاصطناعي:

• وظائف التكنولوجيا: مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء البيانات.

• وظائف الرعاية الصحية: مثل الأطباء والممرضات والمعالجين.

• وظائف التعليم: مثل المعلمين والمدرسين.

الحلول

هناك العديد من الحلول التي يمكن اتخاذها لتقليل تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، منها:

• إعادة تدريب العمال: يمكن مساعدة العمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي على إعادة تدريبهم للحصول على مهارات جديدة مطلوبة في الوظائف الجديدة.

• الاستثمار في التعليم: يمكن الاستثمار في التعليم لإعداد العمال للوظائف المستقبلية التي ستتطلب مهارات تقنية وإبداعية.

• إعادة هيكلة الاقتصاد: يمكن إعادة هيكلة الاقتصاد لخلق وظائف جديدة في قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم.

يمثل الذكاء الاصطناعي قوة اقتصادية واجتماعية هائلة. ومع ذلك، من المهم أن نكون على دراية بالمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وأن نتخذ الخطوات اللازمة لتقليل هذه المخاطر.

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