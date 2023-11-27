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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. قدم الأن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنت وزارتي  العمل والشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

وظائف خالية 


 وظائف خالية برواتب  تصل إلى 15 ألف جنيه،  الفرصة متاحة الآن للتقديم في 75 شركة متواجدة في 15 محافظة بها 7376 وظيفة خالية،في عدد من التخصصات.

طريقة التقديم 

 من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، لافتة إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في العديد من المحافظات منها كل من القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية ، و بورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية ، والسويس، والشرقية، والدقهلية ، والغربية ،والمنوفية، والقليوبية.

التخصصات المطلوبة
 

 معلمين جميع التخصصات،وسكرتارية، ومشرفي إنتاج.
أفراد أمن ، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،
عمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية.
 ممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين.
 مندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء.
 إنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع.
 

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وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف الشباب والرياضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم له، والتي جاءت كالتالي:

المحافظات المتاح فيها الوظائف

  1. بنى سويف
  2. المنيا
  3. أسيوط 
  4. سوهاج
  5. قنا
  6. الأقصر
  7. أسوان
  8. الإسكندرية
  9. دمنهور
  10.  الاسماعلية
  11. بورسعيد
  12. السويس
  13. الشرقية
  14. طنطا 
  15. المنصورة
  16. كفر الشيخ
  17. المنوفية 
  18. الفيوم

الرواتب المتاحة بالوظائف الخالية

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كيفية التقديم بالوظائف الخالية

على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

  1. - أن يكون المتقدم للوظائف متفرغا بشكل تام.
  2. - أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من التجنيد.
  3. - أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.
  4. - أن يكون المتقدم للوظائف جيدا فى اللغة الإنجليزية.

 

مميزات الوظائف الخالية

  1. - تمنح الشركة للعاملين بها فرصا للترقية.
  2. - توفر الشركة للعاملين بها تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا خاصا.
  3. - تمنح الشركة للعاملين بها راتبا ثابتا بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
  4. - تمنح الشركة للعاملين بها عدد 2 يوم إجازة فى الأسبوع.
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