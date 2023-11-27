وظائف كثيرة مطلوبة في هواوي.. تفاصيل

انتشر خبر تخلي شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة عن دعم تطبيقات أندرويد على أجهزة HarmonyOS الخاصة بها بدءًا من العام المقبل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مطوري البرامج الذين يمكنهم تطوير تطبيقات تعمل بشكل أصلي على HarmonyOS في البلاد.

لاحظت ITHome، وهي مجلة تكنولوجيا صينية، زيادة في عدد الوظائف الشاغرة التي تبحث عن مطوري تطبيقات متخصصين في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تدعم HarmonyOS بشكل أصلي مثل Huawei Mate 60 Pro.

زيادة الطلب على مطوري تطبيقات HarmonyOS في الصين مع نبأ تخلي هواوي عن دعم تطبيقات أندرويد



في الآونة الأخيرة، نشرت ثلاث شركات تكنولوجيا معروفة، وهي Baidu و WPS و Flight Manager، إعلانات عن وظائف شاغرة تتطلب من المتقدمين أن يكون لديهم خبرة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المتعلقة بـ HarmonyOS.

على وجه الخصوص، أطلقت شركة Baidu، عملاق محركات البحث الصينية، إعلانًا عن وظيفة "HarmonyOS App R&D Engineer" في قسم البحث والتطوير الخاص بمنتجات محركات البحث في Baidu، وسيكون الدور مسؤولاً بشكل أساسي عن البحث والتطوير لتطبيق Baidu الذي سيكون أصليًا على HarmonyOS، وسيتم منح الأولوية للمتقدمين الذين لديهم سنة أو أكثر من الخبرة العملية ومعرفة بلغات تطوير تطبيقات HarmonyOS مثل ArkTS أو Java / لغات وتقنيات التطوير مثل أندرويد.

بالإضافة إلى Baidu، تقوم Kingsoft WPS أيضًا بتوظيف مديري منتجات جدد كبار لخدمة WPS Office الخاصة بها والتي تتطلب "مهارة في أدوات تطوير نظام HarmonyOS"، وذلك لأن وظائف مدير المنتج الجديد يتم تفويضها بمسؤولية تنفيذ ودعم HarmonyOS الأصلي في مجموعة WPS Office الحالية.

اعتبارًا من وقت الإصدار، تشتمل الشركات الصينية التي لديها دعم أصلي لنظام HarmonyOS من هواوي في خدماتها البرمجية على Sina News و Little Red Book (المعروف أيضًا باسم Xiaohongshu) و Weibo.