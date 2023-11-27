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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توأم Apple Watch.. أحدث Smart Watch من شاومي

توأم Apple Watch..أحدث
توأم Apple Watch..أحدث Smart Watch من شاومي

ستطلق شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة في 29 نوفمبر المقبل سلسلة Redmi K70، وستكشف الشركة أيضًا عن مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك أجهزة اللابتوب Redmi Book وثلاجة وإيربودز وساعة ذكية.

قبل الإطلاق الرسمي، بدأت شاومي في تسليط الضوء على بعض الميزات الرئيسية لساعة Redmi Watch 4 القادمة على موقع التواصل الصيني Weibo.

تتميز Redmi Watch 4 بإطار من الألومنيوم، مما يجعلها أول ساعة ذكية من ريدمي تتميز بهيكل معدني، يكمل الإطار تاج دوار من الستانلس ستيل، والذي تقول ريدمي إنه يتميز بتصميم "قطع ماسي".

ستتميز الساعة الذكية أيضًا بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، والشاشة قادرة على الوصول إلى سطوع 600 شمعة، مما يجعلها مناسبة جدًا للاستخدام في الخارج، تستخدم الشاشة أيضًا تقنية LTPS التي تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يضمن عمر بطارية أطول للساعة الذكية.

تقدم ريدمي أكثر من 200 وجه ساعة لـ Watch 4، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر الساعة الذكية الخاصة بهم لتتناسب مع أسلوبهم الشخصي، و يمكن رؤية بعض وجوه الساعة هذه تعمل في الإعلان التشويقي، وتبدو جيدة جدًا.

توأم Apple Watch..أحدث Smart Watch من شاومي

أكدت الشركة أيضًا أن الساعة ستأتي بأربعة أنواع من الأشرطة - المعدن والجلد والنسيج و TPU.

في حين أن المواصفات الأخرى للساعة الذكية لا تزال غير معروفة، نتوقع أن ترث Watch 4 ميزات مثل مقاومة الماء 5ATM ودعم GPS المدمج للتنقل.

كما هو معتاد في الساعات الذكية هذه الأيام، نتوقع أيضًا مجموعة كبيرة من ميزات تتبع الصحة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24/7 وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2.

من المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية حول Redmi Watch 4 بالقرب من الإطلاق الرسمي.

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