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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل من iPhone 15.. خصم 5400 جنيه على أحدث موبايل Google Pixel 

هاتف Google pixel
هاتف Google pixel 8 Pro

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون سنغافورة يبيع هاتف Google pixel 8 Pro بخصم 235 دولار سنغافوري "أي ما يعادل تقريبا 5400 جنيه مصري " ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 1415 دولار سنغافوري. 
 

مواصفات هاتف Google Pixel 8 Pro :-

 

• يدعم الاتصال اللاتلامسي الـ NFC .

• يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim و eSIM .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف بأبعاد 162.6×76.5×8.8 ملم مع وزن 213 جرام .

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Victus 2 مع إطار من الالمونيوم .

• يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO OLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1344×2992 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 489 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث المتغير الـ 120Hz كما يدعم خاصية الـ HDR10+ مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 مع دعم خاصية الـ Always on Display مع سطوع يصل الي 2400 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي بمعالج من شركة جوجل من وهو تساعي النواة ( 9 أنوية ) بأسم Tensor G3 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Immortalis-G715s MC10 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديو 4K@30/60fps .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 5X ويصل ديجتال الي 30X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا بالتصوير الواسع والماكرو بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ tri-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي ومقياس الحرارة .

• تدعم السماعات الخارجية الصوت الاستيريو .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5050 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط والشحن اللاسلكي بقوة 23 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 .

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الذهبي وباللون الأزرق .

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