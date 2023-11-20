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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

برواتب مجزية.. وظائف خالية قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة لجميع المؤهلات، وبمرتبات مجزية، في إحدى شركات صناعة منتجات الألبان والعصائر.

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الشروط المطلوبة للوظائف الخالية



مكان العمل في جميع المحافظات.

الحد الأقصى للسن 30 عاما للمتقدم لوظيفة أخصائى مبيعات.

الحد الأقصى للسن 40 عاما للمتقظم لوظيفة سائق مبيعات.

التفرغ بشكل تام.

 موقف واضح من التجنيد.
 

تخصصات الوظائف المطلوبة



أخصائي مبيعات حاصل على مؤهل عالي، خبرة أو بدون.

سائق مبيعات حاصل على مؤهل متوسط، ويكون لديه خبرة من 3 سنوات.

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مميزات الوظائف الخاليه
 


راتب لوظيفة أخصائي المبيعات يصل إلى 7000 جنيه.

راتب لوظيفة سائق المبيعات يصل إلى 5500 جنيه.

يوم إجازة في الأسبوع.

أرباح سنوية.

بدل مواصلات.

تدريب مدفوع الأجر.

تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات صناعة منتجات الألبان، الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول على الاستمارة الخاصة بها لملء البيانات المطلوبة.

وظائف بجامعه عين شمس

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الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

  1. الموقف من التجنيد
  2. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية
  3. موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان
  4. صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الاسنان جامعة عين شمس
  5. شهادة التخرج اصل 
  6. شهادة الامتياز
  7. تصريح مزاولة المهنة

كيفية التقديم للوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

 

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف 

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

 

  1. ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه الي وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة او تنازل عنها او سبق تعيينه او مازال يعمل بها و استقال منها.
  2. علي موظفى الحكومة و القطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان.
  3. موقف من التجنيد للذكور
  4. ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
  5. ان يكون حاصلا علي تقدير جيد جدا علي الاقل من دفعة 2019 - 2020.
  6. ان يكون مصري الجنسية.
     وتقع وظائف هذه الوظيفة بالمستوى الوظيفى الثالث بالمجموعة النوعية لوظائف طب الاسنان بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز مد هذه المدة الى خمس سنوات بحد اقصى .
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