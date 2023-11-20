برواتب مجزية.. وظائف خالية قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة لجميع المؤهلات، وبمرتبات مجزية، في إحدى شركات صناعة منتجات الألبان والعصائر.





الشروط المطلوبة للوظائف الخالية





مكان العمل في جميع المحافظات.



الحد الأقصى للسن 30 عاما للمتقدم لوظيفة أخصائى مبيعات.



الحد الأقصى للسن 40 عاما للمتقظم لوظيفة سائق مبيعات.



التفرغ بشكل تام.



موقف واضح من التجنيد.



تخصصات الوظائف المطلوبة





أخصائي مبيعات حاصل على مؤهل عالي، خبرة أو بدون.



سائق مبيعات حاصل على مؤهل متوسط، ويكون لديه خبرة من 3 سنوات.

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مميزات الوظائف الخاليه





راتب لوظيفة أخصائي المبيعات يصل إلى 7000 جنيه.



راتب لوظيفة سائق المبيعات يصل إلى 5500 جنيه.



يوم إجازة في الأسبوع.



أرباح سنوية.



بدل مواصلات.



تدريب مدفوع الأجر.



تأمين طبي واجتماعي.



وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات صناعة منتجات الألبان، الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول على الاستمارة الخاصة بها لملء البيانات المطلوبة.



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الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

الموقف من التجنيد صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الاسنان جامعة عين شمس شهادة التخرج اصل شهادة الامتياز تصريح مزاولة المهنة

كيفية التقديم للوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس