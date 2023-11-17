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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يصل لـ15 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي سائقين .

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى سائقين بمرتب يصل إلى 5,656 دولار أمريكي.

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بـ مرتب 300 ألف جنيه .. السفارة الأمريكية تعلن عن وظائف جديدة

وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للراغبين في العمل بوظائف سائقين، حيث أن آخر يوم للتقديم هو اليوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.

ويصل مرتب الملتحق ب فرص عمل السفارة الأمريكية إلى 5,656 دولار أمريكي، كما تتواجد فرص عمل أخري فى السفارة الأمريكية تتناسب مع العديد من التخصصات .

تتوافر فرص عمل مشرف التموين، حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية بمرتب 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة، وينتهي الإعلان فى 21 نوفمبر 2023 .

فرصة عمل مساعد الإدارة الإدارية للصحة العامة (CDC)


كما تتوافر فرصة عمل مساعد الإدارة الإدارية للصحة العامة (CDC) براتب يبلغ 15,300 دولار أمريكي/سنويًا وينتهي تاريخ الاعلان فى 22 نوفمبر الجاري.


وظائف سائقين فى السفارة الأمريكية

وتتوافر أيضا فرص عمل كسائق شاحنة (SPM)  بدوام كامل - 40 ساعة في الأسبوع براتب مادي يبلغ 5,656 دولارًا أمريكيًا/في السنة وينتهي التقديم علي الوظائف المعلنة في 22 نوفمبر الجاري.
 


المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية 


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة والتي تشمل ما يلي :-

- يشترط فى المتقدم إكمال المرحلة الثانوية.

- مطلوب معرفة عملية جيدة (المستوى الثالث) في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

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- يشترط إجادة اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة (المستوى الرابع).

سبق وأعلنت السفارة الأمريكية لشغل وظيفة  Supply Supervisor - مشرف توريد يتخطي الراتب الـ 300 ألف جنيها سنويا.

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