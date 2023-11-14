جامعة أسيوط تنضم للمنح المقدمة من السفارة الأمريكية للتبادل الطلابي

أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، اليوم /الثلاثاء/ عن البدء في التقديم للمنحة المقدمة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تستهدف الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية العامة أو الخاصة، للعام الدراسي 2023/2024م تحت مسمى البرنامج العالمي للتبادل الطلابي: (Global Undergraduate Exchange Program-Global UGRAD).



وأوضح الدكتور جمال بدر مدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط -في بيان- أن برنامج (Global UGRAD) يقدم منحة دراسية لمدة فصل دراسي واحد للطلاب الجامعيين، وذلك للدراسة الأكاديمية في كلية أو جامعة أمريكية، ويستمر التقديم حتى 15 ديسمبر المقبل.