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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ مرتب 300 ألف جنيه .. السفارة الأمريكية تعلن عن وظائف جديدة

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يسعي العديد من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وعليه فإن هناك فرصة ذهبية للشباب من قبل السفارة الأمريكية.

فرص عمل السفارة الأمريكية

تضمنت فرص عمل السفارة الأمريكية العديد من التخصصات حيث يتخطي الراتب في بعضها حاجز الـ 300 ألف جنيها سنويا الأمر الذي يعد فرصة للشباب .

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تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية

وتتيح السفارة الأمريكية بالقاهرة فرصة التقديم علي وظيفة  Supply Supervisor - مشرف توريد حيث تتضمن تفاصيل الوظيفة المعلنة ما يلي :- 

- المسمى الوظيفي لفرصة عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة هي  Supply Supervisor  مشرف توريد

- كما أن آخر موعد للتقديم فى وظيفة مشرف توريد فى السفارة الأمريكية بالقاهرة 21-11-2023


- فيما يبلغ راتب وظيفة السفارة الأمريكية بالقاهرة: 10,312 دولار سنويا ( 319 ألف جنيه سنويا / حوالي 26 ألف جنيه شهريا ).

- ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل: دوام كامل - 40 ساعة أسبوعياً على أساس المناوبة التي يحددها مشرف القسم.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية 


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة والتي تشمل ما يلي :-

- يشترط فى المتقدم علي وظيفية مشرف تورد فى السفارة الأمريكية بالقاهرة ضرورة إكمال المرحلة الثانوية.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة مشرفة توريد فى السفارة الأمريكية  بالقاهرة 3 سنوات خبرة في إدارة المستودعات أو التوريدات، سنة واحدة على الأقل كمشرف


- يشترط فى المتقدم لوظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة معرفة قوية بمبادئ وممارسات إدارة سلسلة التوريد.

- مطلوب معرفة عملية جيدة (المستوى الثالث) في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- يشترط فى المتقدم إجادة اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة (المستوى الرابع).

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طريقة التقديم على وظائف السفارة الأمريكية


ويمكن للراغين التقديم على وظائف السفارة الأمريكية علي وظيفة مشرف توريد بالقاهرة من خلال  الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية، واختيار الوظيفة سالفة الذكر، وتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

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