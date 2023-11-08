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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. إتاحة التظلم على نتيجة امتحان وظائف الزراعة والصحة| تفاصيل

صدى البلد

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بداية من اليوم  الاربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين، التظلم على نتيجة مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.


وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أتاح اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.


كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وظائف مسابقة الزراعة نتيجة الامتحان الالكتروني الصحة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية

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