اليوم.. إتاحة التظلم على نتيجة امتحان وظائف الزراعة والصحة| تفاصيل

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بداية من اليوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين، التظلم على نتيجة مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.



وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أتاح اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ .