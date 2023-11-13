بالأسماء .. ننشر نتيجة المتقدمين للعمل فى وظائف المهندسين بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية اليوم الاثنين نتيجة المتقدمين للعمل بوظيفة مهندس بالأجر اليومي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وعددهم 119 مهندسا ومهندسة.

وقالت المحافظة أن تقديم التظلمات اعتبارًا من غدا الثلاثاء ولمدة 10 أيام بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

واضافت أنه تقدم للاختبارات 138 مهندسًا مدنيًا، و2 مهندسين طرق، و88 مهندس كهرباء، و9 مهندسين مساحة، 74 مهندس عمارة، و26 مهندس ميكانيكا، و20 مهندس زراعيًا، و13 مهندس تخطيط عمراني، 6 مهندسين برمجة، و7 مهندسين شبكات، و11 مهندس جرافيك، ومهندس صيانة حاسب آلي، ومهندس أمن معلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى انعقاد امتحان تحريري لعدد من المُتقدمين في الشهر الماضي وذلك بمركز الإختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم استكمال الاختبارات العملية والشفوية وسمات الشخصية لعدد 79 مهندساً ومهندسة في ثلاثة تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة.

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