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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو خريج حقوق.. آخر موعد للتقديم في وظائف النيابة الإدارية

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي معرفة شروط وموعد التقديم على مسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.

موعد التقديم في مسابقة النيابة الإدارية

ومكنت النيابة الإدارية الراغبين فى التقديم على وظائف معاون نيابة إدارية بداية من تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023  أولاً- إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري.

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شروط التقديم في وظيفة النيابة الإدارية


وتتيح النيابة الفرصة للحاصلين على مؤهلات مناسبة والذين تستوفى بهم الشروط للتقديم في مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية حيث تشمل الشروط ما يلي :-

- يشترط أن يكون المُتقدم لـ ووظائف النيابة الإدارية حاصل على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد..

- كما يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لديه الصلاحية والأهلية لشغل تلك الوظيفة سواء باكتمال الكشف الطبي أو التحريات الأمنية.

- ويجب على المتقدم اجتياز المقابلة الرسمية.

- وفي حالة تحقق جميع الشوط المطلوبة في المتقدم للوظائف يتم إعلان النتيجة النهائية بفوزه.

- وبعد إعلان النتيجة يتم إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والتي تكون برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.

آخر موعد للتقديم في وظائف معاون نيابة إدارية

ويتضمن آخر موعد للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية يوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.

خطوات التقديم في وظائف النيابة الإدارية


- يقوم الراغب في التسجيل في مسابقة معاون النيابة الغدارية، بالدخول لعى الموقع الرسمي الخاص بالنيابة، ثم يقوم باختيار تسجيل دخول دفعة 2023.

- وبعدها يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل جديد دفعة 2023.

- ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه، والتي تتمثل في «الاسم رباعيا، الرقم القمي كامل مكون من 14 رقم، البريد الإلكتروني، المؤهل، الجامعة، الشعبة، الدفعة، الدور، مجموع الدرجات التي حصل عليها، الدرجة النهائية، النسبة المئوية، التقدير، اسم المستخدم الخاص الذي يرغب بتسجيل حسابه به، كلمة المرور التي يرغب بها».

- وبعد الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة يقوم الطالب بالضغط على التسجيل واستكمال البيانات، حتى يتم تسجيل طلب التقديم في المسابقة الخاص به.

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موعد سحب ملفات التقديم فى النيابة الإدارية 


ومن المقرر أن تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023  وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

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