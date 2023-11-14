وظائف شاغرة بتعليم الشرقية.. التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية برئاسة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفقا للشروط والضوابط المحددة وفيما يلي أبرز تلك الوظائف..

وظائف مدير ادارة نوعية الإدارات النوعية التالية تسييراً للأعمال لمدة عام قابل للتجديد

"التعليم الثانوى • المشاركة المجتمعية • التنمية المستدامة • الموارد البشرية • الموهوبين والتعلم الذكي"

"التعليم الإعدادي • التعليم التجارى • الاتصال السياسى • خدمة المواطنين • شئون الطلبة والامتحانات"

"التعليم الابتدائى • التعليم الصناعى • التخطيط والمتابعة • الخدمات الداخلية • تنسيق التعليم الابتدائى"

"التعليم الخاص • التعليم الزراعى • الوسائل التعليمية • المـوازنة • تنسيق الخدمات"

"التعليم المجتمعى • المدرسة المنتجه • الإعـــارات • الادارة القانونية • تنسيق التعليم الفنى"

"التربية الخاصـة • الإحصاء والمعلومات • التغذيـة • المخازن والمشتريات"

"تنسيق التعليم الاعدادى والثانوى والوظائف الإشرافية"

وذلك طبقا للشروط الواردة فى هذا الشأن بالقانون 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 ووفقاً للمادة رقم 55 منها وهى :

أن يكون مستوفياُ لشروط شغل الوظيفة

أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

أن يقدم مقترحاُ وافياُ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين . ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وعلى من تنطبق عليه الشروط السابقة ان يتقدم بملف متضمن ما يلي :-

على أن يكون يقدم ملف أصل + عدد 4 نسخ متضمن ما يلي :

• السيرة الذاتية للمتقدم • الشهادات والدورات الحاصل عليها • صورة بطاقة الرقم القومي

• مقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم إليها • الانجازات خلال فترة عمله • وثيقة التعارف

• استمارة استطلاع الرأي

صحيفة أحوال حديثة موضح بها المؤهل الدراسي وتاريخه ( تربوي أم لا ) الوظائف الإشرافية التي تم شغلها من الحديث للأقدم.

• طلب التقدم لشغل الوظيفة موضحا به الوظيفة المراد شغلها ( التقدم لشغل وظيفة واحدة فقط) مع استكمال كافة بياناته معتمدة من جهة العمل * خطاب من قسم التقارير السنوية بالإدارة التابع لها عن آخر تقريرين بمرتبة كفء / امتياز.

• خطاب من الشئون القانونية بالإدارة التابع لها المتقدم يفيد الموقف من ( الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية - الموقف من الجزاءات ) على ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام أو بجزاءات الخصم من الأجر أو أي جزاء أشد أو محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

وذلك للجنة الامانة الفنية المختصة ومقرها بإدارة الموارد البشرية بديوان المديرية فى الفترة من 16 / 10/2023 إلى 16 /11/2023 وتقدم الطلبات يدوياً ولا يلتفت لاى طلبات ترد قبل او بعد هذا التاريخ او عن طريق البريد