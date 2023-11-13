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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء في الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ  الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق لإزالة حوائط دور أول علوى لمبنى على مساحة ( ١٢٠ متر مربع تقريبا )  داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بقرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سمل خرسانى ٢٥ متر طولى بالإضافة إلى عدد ٧ قواعد أعمدة خرسانيه بالوحدة المحلية بنبتيت بالتعاون مع الإدارة الزراعية.

إتخاذ الإجراءات القانونية إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الإجراءات القانونية الإزالة الفورية البناء بدون ترخيص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحيز العمراني تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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