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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 166سيارة مخالفة لقانون البيئة في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن  جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان ، وتأثيرها على الوضع البيئي و الاقتصادي،  لافتاً إلى أن المحافظة  تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة الهواء  وذلك من خلال العمل على تشكيل حملات مفاجئة لفحص عوادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، مشيراً إلى  إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

 

وأضاف محافظ الشرقية  أنه في إطار تعزيز الإستدامة البيئية ، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و" مبادرة 100مليون شجرة "و" المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي ، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

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وأوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية ، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمركزي  الزقازيق و بلبيس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات ، تم خلالها فحص عادم 1099 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، أسفر الفحص عن ضبط  166سيارة مخالفة  للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

100مليون شجرة استخدام الطاقة المتجددة الاستدامة البيئية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشمسية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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