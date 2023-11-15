الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم لوظائف الأطباء بجامعة عين شمس

يبحث عدد كبير جدا من الخريجين الاطباء، عن الوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، وبدأ الإعلان في 12-11-2023 وينتهي في 26-11-202، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس
- الموقف من التجنيد
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية
- موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان
- صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الاسنان جامعة عين شمس
- شهادة التخرج اصل
- شهادة الامتياز
- تصريح مزاولة المهنة
كيفية التقديم للوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس
ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس
- ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه الي وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة او تنازل عنها او سبق تعيينه او مازال يعمل بها و استقال منها.
- علي موظفى الحكومة و القطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان.
- موقف من التجنيد للذكور
- ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
- ان يكون حاصلا علي تقدير جيد جدا علي الاقل من دفعة 2019 - 2020.
- ان يكون مصري الجنسية.
وتقع وظائف هذه الوظيفة بالمستوى الوظيفى الثالث بالمجموعة النوعية لوظائف طب الاسنان بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز مد هذه المدة الى خمس سنوات بحد اقصى .