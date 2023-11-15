الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم لوظائف الأطباء بجامعة عين شمس

يبحث عدد كبير جدا من الخريجين الاطباء، عن الوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، وبدأ الإعلان في 12-11-2023 وينتهي في 26-11-202، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.



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الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

الموقف من التجنيد صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الاسنان جامعة عين شمس شهادة التخرج اصل شهادة الامتياز تصريح مزاولة المهنة

كيفية التقديم للوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لوظائف التي أعلنتها جامعة عين شمس