عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بشركة مصر للطيران

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة مصر للطيران للخدمات عن حاجة الشركة للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف للعمل بالشركة.

وظائف شركة مصر للطيران

وذلك عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط مؤهل عال مناسب لتوفير عقد عمله مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة .

وظائف خالية بالنيابة الأدارية قدم الأن

وظائف حكومية جديدة في الشهر العقاري.. اعرف الشروط

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

شروط قبول الطلبات لوظائف شركة مصر للطيران

 

  1.  تسرى أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وتعتبر مكملة ومتممه للإعلان.
  2. الشركة أنه لن تقبل أى طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكترونى والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين
  3.  ضرورة المتابعة الدائمة للموقع الإلكترونى ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات .
  4.  يجب إجتياز جميع الإختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجراتها و توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها للمؤهل العالي وخمسون جنبها للمؤهل المتوسط فوق متوسط والإعدادية لخزينة الشركة لا ترد .

 

الشروط العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

  1.  الإنتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جداً أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.
  2. يتم تقديم الطلبات على شبكة الإنترنت (HTTP://HRHOLDING.EGYPTAIR.COM) بدون
  3. وان يتم التقديم لشغل تلك الوظائف خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱۱/۷ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۲۱ ولمده خمسة عشر يوما .
  4. على أن يتم تقدم صورة من المستندات التالية في المواعيد التي تحددها الشركة وهي :- المؤهل الدراسي . بطاقة الرقم القومى (سارية المفعول) .
  5. يشترط مؤهل متوسط او فوق متوسط و إجتياز الاختبارات المقررة .
  6. شهادة ميلاد مميكنة حديثة .
  7. الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه .
  8. السيرة الذاتية (CV) .
  9. الرخصة المهنية أولى او ثانية ( سارية المفعول ).
  10. لا يزيد السن عن ثلاثين عاما في تاريخ نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع
    فيما عدا وظيفة سائق جرار / مهبط / نقل برى لا يزيد عن خمسه وثلاثون عاماً.
  11. أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى (القاهرة الجيزة / القليوبية على أن يكون العنوان
  12. ان يكون مدون ببطاقة تحقيق الشخصية عند التقدم على الموقع البطاقة سارية المفعول) .

 

 

 

  1. وظيفة فني إستقبال وترحيل طائرات، مطلوب رخصة قيادة مهنية درجة ثانية عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط اجتياز الاختبارات المقررة  وان يكون المتقدم للوظيفة حاصل على الإعدادية او مؤهل متوسط صناعي و لديه رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية 
  2. مطلوب وظيفة ضابط حركة تحميل لمدة أحد عشر شهراً بشرط إجادة الحاسب الألى إجادة تامة و اجتياز الإختبارات المقررة  و مؤهل عال مناسب.
  3. وظيفة فني حركة تحميل ( B.R.S ) بعقد عمل أحد عشر شهراً
  4. وظيفة حركة وكاله، عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة  و إجادة الحاسب الألى إجادة تامة و إجتياز الاختبارات المقررة و مؤهل متوسط صناعی.
  5. وظيفة عقد عمل سائق  جرار  مهبط و نقل برى عقد عمل لمدة أحد عشر شهراً بشرط  اجتياز الإختبارات المقررة .
EGYPTAIR الوظائف الخالية شركة مصر للطيران وظائف الخالية وظائف خالية مصر للطيران وظائف شركة مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

موضوعات متعلقة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

المولد النبوي 2023 .. ملامح وجه الرسول كأنك تراه وفي حضرته

وصف وجه النبي وأجمل ما قيل فيه.. يظهر كقطعة من القمر

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

الصحة: علاج 97.1% من إجمالي قوائم الانتظار بمحافظة الغربية خلال أكتوبر الماضي

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 الخميس

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

وظائف خالية بشركة مصر للطيران

بيان عاجل من وزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ