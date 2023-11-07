وظائف خالية بشركة مصر للطيران

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة مصر للطيران للخدمات عن حاجة الشركة للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف للعمل بالشركة.

وذلك عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط مؤهل عال مناسب لتوفير عقد عمله مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة .

شروط قبول الطلبات لوظائف شركة مصر للطيران

تسرى أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وتعتبر مكملة ومتممه للإعلان. الشركة أنه لن تقبل أى طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكترونى والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين ضرورة المتابعة الدائمة للموقع الإلكترونى ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات . يجب إجتياز جميع الإختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجراتها و توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها للمؤهل العالي وخمسون جنبها للمؤهل المتوسط فوق متوسط والإعدادية لخزينة الشركة لا ترد .

الشروط العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

الإنتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جداً أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات. يتم تقديم الطلبات على شبكة الإنترنت (HTTP://HRHOLDING.EGYPTAIR.COM) بدون وان يتم التقديم لشغل تلك الوظائف خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱۱/۷ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۲۱ ولمده خمسة عشر يوما . على أن يتم تقدم صورة من المستندات التالية في المواعيد التي تحددها الشركة وهي :- المؤهل الدراسي . بطاقة الرقم القومى (سارية المفعول) . يشترط مؤهل متوسط او فوق متوسط و إجتياز الاختبارات المقررة . شهادة ميلاد مميكنة حديثة . الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه . السيرة الذاتية (CV) . الرخصة المهنية أولى او ثانية ( سارية المفعول ). لا يزيد السن عن ثلاثين عاما في تاريخ نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع

فيما عدا وظيفة سائق جرار / مهبط / نقل برى لا يزيد عن خمسه وثلاثون عاماً. أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى (القاهرة الجيزة / القليوبية على أن يكون العنوان ان يكون مدون ببطاقة تحقيق الشخصية عند التقدم على الموقع البطاقة سارية المفعول) .