وظائف حكومية جديدة في الشهر العقاري.. اعرف الشروط

تسعى الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للعمل من خلال الوظائف الشاغرة، وتوفر فرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.



وظائف حكومية جديدة



وظائف جديدة توافرت بالهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، والتي يمكن التقديم عليها حتى منتصف نوفمبر الجاري.

تخصصات وظائف الشهر العقاري



تتوافر فرص العمل المعلنة فى الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، والتي تحتاج لشغل عدد من الوظائف لديها والتي تتضمن ما يلي:



- تتوافر فرص عمل الخدمات المعاونة (خفير حراسة) عن طريق التعاقد.



شروط فرص عمل الشهر العقاري

- فيما يخص وظائف الخدمات المعاونة يشترط أن تكون سنوات الخبرة 5 سنوات على الأقل.

- يشترط للتقديم على وظائف الخدمات المعاونة أن يكون المؤهل العلمي أقل من متوسط.

المستندات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري

ـ طلب تعاقد يقدم لشئون الهيئة العامة الأبنية دور المحاكم والشهر العقارى مبين به (الاسم رباعي ــ الرقم القومي ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس آب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ تقديم صورة من المؤهل الدراسى.

ـ تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

تتوافر وظائف باحث حسابات (عن طريق التعاقد)

يشترط للتقديم علي هذه الوظيفة الحصول على مؤهل عالي تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس تجارة قسم محاسبة) بتقدير عام جيد جدًا.

المستندات المطلوبة لوظيفة باحث حسابات

ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2017 يقدم لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري، مبين به (الاسم رباعي ــ الرقم القومي ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

ـ تقديم صورة شخصية حديثة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسى.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

- تقديم شهادة خبرة

- كما يطلب شغل وظيفة باحث حاسب آلي (عن طريق التعاقد)، بشرط الحصول على مؤهل عالٍ تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس نظم معلومات) بتقدير عام جيد جدًا.

- وتطلب شغل وظيفة مهندس صيانة (عن طريق التعاقد) بشرط الحصول على مؤهل عالٍ تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس هندسة ميكانيكا) بتقدير عام جيد جدًا.