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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو خريج حقوق .. وظائف بـ النيابة الإدارية | اعرف الشروط

وظائف
وظائف

يسعي الكثير من الشباب إلي معرفة شروط وموعد التقديم على مسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.

موعد التقديم في مسابقة النيابة الإدارية

وتتيح النيابة الإدارية التقديم على وظائف معاون نيابة إدارية بداية من تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023.

 أولاً- إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري.

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ويقوم الشباب الراغب فى التقدم  بتسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية ويقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

شروط التقديم فى مسابقة النيابة الإدارية

ونصت مسابقة النيابة الإدارية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف معاون نيابة إدارية والتي تشمل ما يلي:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.  

- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شروط سحب ملف تعيين النيابة الإدارية 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل سحب ملف التعيين والتي تتضمن ما يلي :- 


- يشترط إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ).

- كما تشمل الشروط إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

- يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

- لن يُلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

- تجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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موعد سحب ملفات التقديم فى النيابة الإدارية 


ومن المقرر أن تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023  وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

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