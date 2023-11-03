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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مرتبك 8500 جنيه.. وظائف خالية من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الخالية في أنحاء مصر، بالتزامن مع عقد ملتقي التوظيف مشروع شباب المستقبل بالقاهرة في مركز شباب الجزيرة، وحرصت الوزارة على نشر عدد كبير من الوظائف الخالية بشركات القطاع الخاص.

 

تنوعت الوظائف المتاحة لتكون ملائمة للذكور والإناث، وأعلنت عنها عبر نشر تفاصيل كل إعلان وظيفي، ويستعرضها “صدى البلد”:

وظائف خالية في سلسلة “الفرجاني” 

وعن اماكن العمل فهي في القاهرة والجيزة، والوظائف متاحة لجميع المؤهلات (مؤهل عالى / متوسط / فوق متوسط)، حتى سن 45 عاما، لكن مع وجود موقف واضح من التجنيد، ويختلف الراتب حسب كل وظيفة و الخبرة، مع وجود فرص للترقي، وتأمين طبي، تأمين اجتماعي، اجازات سنويه و رسمية، مكافاه وحوافز.

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مديرية الصحة تعلن عن وظائف للأطباء بمستشفيات الإسكندرية

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نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين إلى مسابقة وظائف هيئة النقل النهري بالقاهرة

يتم التقديم عبر ملء الاستمارة.

1. مديرين فروع خبره في مجال الهايبر ماركت
2. مديرين اقسام خبره في مجال الهايبر ماركت
3. مشرفين اقسام خبره في مجال الهايبر ماركت 
4. محاسبين فروع
5. كاشير مسائي
6. موظفين خدمة عملاء
7. متلقي طلبات
8. طيارين دليفرى (فيسبا)
9. بقالين (شيف جبن)
10. موظفين استلامات  (FMC)
11. مراقبين مخزون
12. مراقبين كاميرات
13. موظفين امن
14. منسقين ممرات تجميل عطاره مجمدات
15. عمال مخازن

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر

تعقد شركة بافلو برجر يوم توظيفي يمكن الحضور بعد ملء الاستمارة، والعنوان: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية، يومي الاربعاء و الخميس الموافق 8/9 نوفمبر من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساءا.

تتنوع أماكن العمل في المقطم، الشروق، التجمعات، مدينتى، المعادى، مدينه نصر، العبور للعمال، وعن متطلبات الوظيفة، يتراوح سن عضو الفريق من 20 حتى 33 سنه، والاداريين من 26 حتى 40 سنه، والكول سنتر من 22 حتى 35سنه، بالإضافة إلى موقف واضح من التجنيد.

عن الرواتب فإنها تبدا من 4000 جنيها للخريجين، و3500جنيها للطلبة، ويصل الى 8000 للمديرين، مع حافز مجزى جدا كل 4 اشهر، والإضافي والحافز الشهرى، تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، واجازات سنوية، وتدريب مدفوع الاجر.

وتتوفر الوظائف الآتية: 
1. مدير مطعم (يشترط خبره فى مجال الفاست فود من 3الى 5سنوات)
2. مساعد مدير (يشترط خبره فى مجال الفاست فود من 3الى 5سنوات)
3. كول سنتر
4. عضو فريق
5. شيف بيتزا 
6. عضو فريق بيتزا 
7. عمال انتاج
8. عمال مخازن 

وظائف خالية في «TBS Holding»

- وظائف خالية لـ باريستا.

- وظائف خالية لـ شيف خباز (خبرة من 6 شهور إلى سنة).

- وظائف خالية لـ مساعد شيف فاست فود- كرو (خبرة من 0 إلى 6 شهور).

وتتنوع أماكن العمل بين أكتوبر، التجمع، المهندسين، مصر الجديدة، مدينة نصر، المعادي، الزمالك، وادي النيل، قصر النيل.

وتُحدد الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، والتي تشمل أن يكون المتقدم حاصلًا على متوسط- فوق متوسط، والوظائف طلبة وخريجين، ويتمتع المتقدم بخبرة 6 أشهر على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

وعن المرتب يبدأ من 4000 جنيه، مع وجود تأمين اجتماعي وصحي، و «تبس»، و بدل موصلات في أكتوبر والتجمع، وأرباح سنوية.

يتم ملء استمارة، وحضور اليوم التوظيفي للشركة المقرر انعقاده يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 6/7 نوفمبر 2023 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، في 18 شارع محمود عصمت متفرع من المشير أحمد إسماعيل خلف فلوريدا مول- مساكن شيراتون.

شركة راية 

تطلب للتعيين:
1. موظف خدمة عملاء (قطاع البنوك)
مكان العمل: القاهرة / الجيزة
متطلبات الوظيفة، مؤهل عالى، والحد الاقصى للسن 29 سنة، موقف واضح من التجنيد، والتفرغ التام، ومكان العمل في القاهرة والجيزة.

يتم العمل داخل البنك و يوجد فرصة للتعيين فى البنك بشكل مباشر، والراتب الإجمالى: 8500 جنيه، وعدد ساعات العمل 9 ساعات مع 2 يوم اجازة فى الاسبوع، وتأمينات طبية واجتماعية.

التوظيف الشباب والرياضة القاهرة والجيزة القطاع الخاص

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