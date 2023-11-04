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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب ..أمريكا: لا ضمان لإخراج الأسرى من قطاع غزة

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، يتضمن أهم الأحداث:
أمريكا: لا ضمان لإخراج الأسرى من قطاع غزة
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودا مكثفة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.


الصحة: مستشفيات شمال سيناء تستقبل 17 مصابا من قطاع غزة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه في اليوم الثالث من بدء توافد الجرحى من سكان قطاع غزة إلى مستشفيات مصر.

 

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور
نشر مارك زوكربيرج الملياردير الأمريكي رئيس شركة ميتا ، عبر صفحتة على الانستجرام صور تعرضه لتمزق الرباط الصليبي أثناء تمرينة لرياضة للفنون القتالية.

6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة.. ومحاولة جديدة للتوغل بريا

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة، فيما شوهدت دبابات إسرائيلية وهي تتوغل لعشرات الأمتار من محور منطقة الزّنة ببلدة خُزاعة شرق خان يونس.


فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

بنك مصر، واحد من أكبر البنوك في جمهورية مصر العربية، يعلن عن فرص وظيفية مثيرة للشباب الموهوبين وذوي الخبرة في مختلف المجالات. إن هذه الوظائف تقدم الفرصة لكل من يطمح في بناء مستقبل مهني ناجح ومشرق.

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن مجازر الاحتلال ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، هي جرائم بشعة، تتحمّل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية.

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