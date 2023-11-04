أمريكا: لا ضمان لإخراج الأسرى من قطاع غزة

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودا مكثفة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" أن هناك "اتصال غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الأسرى من غزة، قائلاً إن "الأمر صعب للغاية".

من جانب آخر، قالت مجلة "فورين بوليسي" أمس الجمعة، إن المئات من مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبنوا خطابا، يدعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للضغط؛ من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وقالت "فورين بوليسي" في تقرير، أمس الجمعة، إن الخطاب المفتوح الذي أرسله موظفو الوكالة، يعكس تزايد القلق داخل الحكومة الأمريكية بشأن دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد حماس بقطاع غزة.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفضه "أي هدنة في حربه على قطاع غزة لا تشمل إطلاق سراح الرهائن"، فيما ذكر بلينكن أنه "ناقش مع المسؤولين الإسرائيليين إمكانية تحقيق هدنة ووقف لإطلاق النار مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استغلال (حركة) حماس لهذا المعطى".