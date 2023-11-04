بيان عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن مجزرة مستشفى الشفاء في غزة

أصدر الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ قليل، بيانًا عاجلاً بشأن مجزرة مستشفى الشفاء التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي يوم الجمعة، والتي قصف فيها قافلة مركبات إسعاف أمام بوابة المستشفى ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال البيان: "تدين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سلطات الاحتلال الاسرائيلي لقافلة مركبات الإسعاف خلال نقلها جرحى العدوان على غزة باتجاه معبر رفح البري، فعند حوالي الساعة 16:05 انطلقت المركبات من امام مستشفى الشفاء بقرار من منسق وزارة الصحة للتحرك باتجاه جنوب القطاع لعدد 5 مركبات إسعاف 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف: "خلال وصول القافلة لمسافة تبعد حوالي 4 كم عن مستشفى الشفاء، على الطريق الساحلي الوحيد الواصل بين محافظة غزة وجنوب القطاع شارع الرشيد تفاجأت القافلة بإغلاق الطريق بكميات كبيرة من الحجارة والركام نتيجة قصف في المكان، وعليه عادت مركبات الإسعاف أدراجها باتجاه المستشفى، إلا إنه وخلال عودتها وعلى مسافة لا تبعد 1 كم عن مستشفى الشفاء تعرضت مركبة الإسعاف التي تترأس القافلة تتبع وزارة الصحة إلى استهداف مباشر بصاروخ أدى إلى اصابتها بشكل مباشر وإصابة طاقمها ومن فيها من جرحى".

وتابع البيان: "على الفور استمرت مركبات الإسعاف الأخرى بمواصلة طريقها باتجاه مستشفى الشفاء، وفور وصول مركبة اسعاف الجمعية ( مرسيدس (3-1242-5- لبوابة المستشفى لإنزال الجريحة ( نجوى طوطح 35 عام / شظايا في الصدر وإصابة في القدم / حالة (ICU) التي كانت متجهة إلى معبر رفح لتلقي علاجها في مشافي جمهورية مصر العربية، وعلى مسافة لا تزيد عن مترين فقط من بوابة المستشفى، قصفت قوات الاحتلال بصاروخ واحد مقدمة مركبة الإسعاف مما اسفر عن وقوع عدد من الشهداء (15) شهيد وإصابة أكثر من 60 جريح من المدنيين والنازحين المتواجدين على مدخل المستشفى".

واستطرد بيان الهلال الأحمر بالقول: "كما أصيب المسعف شادي الطيف بشظايا بسيطة في القدم وكدمات، وأصيب سائق الإسعاف أحمد المدهون بكدمات في الصدر وحالة الهلع الشديد، كما خرجت مركبة الإسعاف عن الخدمة بشكل كامل نتيجة تعرضها لأضرار بالغة، ليرتفع عدد مركبات الإسعاف التابعة للهلال الاحمر التي خرجت عن الخدمة بفعل الاستهداف الاسرائيلي منذ بداية العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 8 مركبات، بالإضافة إلى استشهاد 4 مسعفين تابعين للجمعية خلال آدائهم لعملهم الانساني في قطاع غزة، وإصابة حوالي 21 مسعف ومتطوع".