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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

غزة
غزة

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، باستهداف جيش الاحتلال لسيارات الإسعاف التي كانت تقل الجرحى من مجمع الشفاء الطبي باتجاه معبر رفح.

ونشر أدرعي، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، زعم فيها أن غارة لجيش الاحتلال ضد سيارة الإسعاف؛ جاء بعدما رصدت استخدامها من جانب حركة حماس.

وادعى أن الغارة الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر حماس، منوها باعتزامه كشف المزيد من التفاصيل لاحقا.

واستمر العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، متجاوزا كل الخطوط الحمراء حيث استهدفت المنشآت المدنية والصحية والدولية.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجمع الشفاء الطبي، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، وتسبب في إصابة واستشهاد المئات، حيث يأوي المجمع أكثر من 40 ألف نازح فلسطيني.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، أمس الأول الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيم مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.

الاحتلال الاسرائيلي سيارة الإسعاف مجمع الشفاء الطبي حماس آفيخاي آدرعي معبر رفح عملية طوفان الأقصى

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