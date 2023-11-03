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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لنازحين على طريق الرشيد الساحلي بغزة

صدى البلد

استشهد 14 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، استهدف الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مركبات الإسعاف فشلت في الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، جثامين الشهداء ملقاة على الطريق.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأوضحت أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 145، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من اكتوبر الماضي، وأكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء.

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