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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رداً على المجازر.. كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب الكبري برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

كانت وزارة الصحة بغزة ، اليوم الجمعة، ذكرت أن عدد الشهداء قد وصل 9227 قتيلا وبينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح في غزة من جراء القصف الإسرائيلي.

وأشارت  وزارة الصحة بغزة الي أن هناك 196 ضحية جراء قصف إسرائيل للقطاع خلال الساعات الماضية، مضيفة أن ارتفاع عدد ضحايا هجمات الاحتلال الإسرائيلي إلى 9227 منذ 7 أكتوبر.


من جانبه؛ أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم ، إن الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي.

ونوه المسئول الفلسطيني الي  أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".


وأوضحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الخميس، إن ما لا يقل عن 70 موظفا في الأونروا قتلوا منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر.

والمحت الأونروا الي انه وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 3 موظفين إضافيين في الأونروا، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 زميلا في الأونروا قتلوا منذ 7 أكتوبر.

 

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