6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة.. ومحاولة جديدة للتوغل بريا

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة، فيما شوهدت دبابات إسرائيلية وهي تتوغل لعشرات الأمتار من محور منطقة الزّنة ببلدة خُزاعة شرق خان يونس.

من جانبه، قال التلفزيون الفلسطيني إن إسرائيل شنت أكثر من 20 غارة على حي الزيتون بغزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن جيش الاحتلال شن كذلك غارات عنيفة على مناطق في بيت لاهيا شمال غزة، وحي النصر غرب القطاع.

من جانب آخر، نقلت قناة "الشرق" عن شهود قولها، قولهم إن عشرات الدبابات الإسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار من محور منطقة الزّنة ببلدة خُزاعة شرق خان يونس.

وأوضحت أن عملية التوغل البري كانت لديها عملية تأمين عبر غطاء ناري من سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي الأثناء، تدور اشتباكات ضارية يستخدم فيها عناصر الفصائل الفلسطينية قذائف مضادة للدروع، وفق شهود العيان.

كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أحزمة نارية بقصف عنيف في منطقة العطاطرة، والسودانية، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وكذلك على منطقة التفاح والشجاعية وتل الهوى.