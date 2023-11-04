عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة.. ومحاولة جديدة للتوغل بريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة، فيما شوهدت دبابات إسرائيلية وهي تتوغل لعشرات الأمتار من محور منطقة الزّنة ببلدة خُزاعة شرق خان يونس.

من جانبه، قال التلفزيون الفلسطيني إن إسرائيل شنت أكثر من 20 غارة على حي الزيتون بغزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن جيش الاحتلال شن كذلك غارات عنيفة على مناطق في بيت لاهيا شمال غزة، وحي النصر غرب القطاع.

من جانب آخر، نقلت قناة "الشرق" عن شهود قولها، قولهم إن عشرات الدبابات الإسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار من محور منطقة الزّنة ببلدة خُزاعة شرق خان يونس.

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تتوقع تحولاً بالتكتيكات الإسرائيلية في غزة

وأوضحت أن عملية التوغل البري كانت لديها عملية تأمين عبر غطاء ناري من سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي الأثناء، تدور اشتباكات ضارية يستخدم فيها عناصر الفصائل الفلسطينية قذائف مضادة للدروع، وفق شهود العيان.

كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أحزمة نارية بقصف عنيف في منطقة العطاطرة، والسودانية، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وكذلك على منطقة التفاح والشجاعية وتل الهوى.

فلسطين النصيرات مخيم النصيرات غزة قطاع غزة خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

2900 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 4-11-2023

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

نائب النقيب يكشف عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في غزة

ترشيحاتنا

المكرونة بـ 5 جنيهات والبيض 125| أسعار الزيت والسكر بعد التخفيضات بمنافذ التموين خلال نوفمبر

تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

موقف عربي موحد.. أبوزيد يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في الأردن

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

فيديو

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ