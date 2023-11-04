بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

أفاد موقع "إكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الإسرائيليين أن الهدنة ستساعدهم على كسب الوقت لتنفيذ هجومهم البري في قطاع غزة.

وقال الموقع إن بلينكن أبلغ المسؤولين في إسرائيل أن أي هدنة إنسانية ستساعد بمواجهة الضغوط المتزايدة بسبب دعم العملية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل أبلغت بدورها بلينكن بأنه لن تكون هناك هدنة في غزة ما لم يُطلق سراح المحتجزين.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قالوا لبلينكن إن "مناقشة مسألة الهدنة مستمرة مع الولايات لكن لا نعتقد أن أي شيء سيتغير".

من جانبها نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع تحولا ًفي التكتيكات الإسرائيلية بقطاع غزة حيث تتراجع إسرائيل عن الغارات الجوية وستركز على الحملة البرية.

وقال المسؤول الأمريكي إن وقف إطلاق النار لم يكن مناسبًا بالنظر لحجم هجمات 7 أكتوبر وطبيعتها، مضيفًا أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل بجدية لتفعيل "هدنات إنسانية" في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن وقف إطلاق النار يعتمد على ضمان إسرائيل عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر.

ومساء أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفضه "أي هدنة في حربه على قطاع غزة لا تشمل إطلاق سراح الرهائن"، فيما ذكر بلينكن أنه "ناقش مع المسؤولين الإسرائيليين إمكانية تحقيق هدنة ووقف لإطلاق النار مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استغلال (حركة) حماس لهذا المعطى".

وأوضح نتنياهو في بيان متلفز، أنه أبلغ بلينكن رفض تل أبيب "أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يشمل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة"، مشدداً على أنه لن يسمح بدخول الوقود إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وأن "النصر سيكون وواضحاً وله صدى لأجيال".