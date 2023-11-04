الصحة: مستشفيات شمال سيناء تستقبل 17 مصابا من قطاع غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه في اليوم الثالث من بدء توافد الجرحى من سكان قطاع غزة إلى مستشفيات مصر.

وأشار خلال مشاركته في برنامج "التاسعة" الذي يُبث على القناة الأولى المصرية، إلى أنه تم استقبال 17 حالة جديدة ونقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

كانت هناك ترتيبات لدخول 28 شخصًا مصابًا، ولكن الظروف على الجانب الفلسطيني أدت إلى وصول 17 حالة فقط.

أوضح أنه تم إجراء الكشوف الطبية لـ 448 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية ويعبرون مصر عبر معبر رفح.

أكد حسام عبد الغفار أن غزة تعيش في حالة حرب وأن الحالات القادمة من هناك تتطلب رعاية طبية معقدة وحساسية كبيرة. وأشار إلى أن الأطباء قد أجروا عددًا كبيرًا من العمليات الجراحية منذ اليوم الأول للتوافد، مؤكدًا على جهودهم المبذولة في التعامل مع الحالات الصحية الحرجة والإجراءات الطبية الحرجة.