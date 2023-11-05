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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرواتب من 3000 جنيه.. فرص عمل لشباب القاهرة بقطاع التمويل متناهي الصغر

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل لشباب القاهرة من الجنسين، للعمل بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر "إحدى شركات راية القابضة"، على وظائف: رئيس مجموعة، وأخصائى تمويل، وأخصائى وسائل نقل خفيف، من حملة المؤهلات العليا خبرة وبدون، برواتب مجزية ومميزات أخرى.                                                         

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية عمل القاهرة، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب للحد من معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل ، تدريب مهني، تتماشي مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح احمد عزاز مدير المديرية، أن الفرص المتاحة تتضمن وظائف :رئيس مجموعة لذوى الخبرة 5 سنوات في مجال التمويل، وأخصائى تمويل يختص بعمل زيارات للأنشطة ومعاينات خارجية، وكذلك أخصائى وسائل نقل خفيف، منوهاً إلى ان الفرص متاحة للشباب من الجنسين حتى سن 34 سنة، من المقيمين داخل النطاق الجغرافي للمحافظة،وذات مهارة عالية في التواصل.         

ويحصل الشباب على رواتب تبدأ من 3000 جنيه وبدل انتقال وعمولات، وتأمين على الحياة، وتأمين اجتماعي، وطبي من اول يوم عمل، ويومين إجازة اسبوعياً، والحصول على شهادة تدريب دولية معتمدة في مجال التمويل متناهي الصغر، كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي : bit.ly/3EyPeus ،او الاتصال تليفونيا على الرقم 01204101732.

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وزارة العمل فرص عمل لشباب القاهرة بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر مديرية عمل القاهرة زيادة نسب التشغيل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وزير العمل

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