14 ألف جنيه شهريا.. وظائف لن تتكرر للشباب | اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل.



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة رواتب تصب ل 14 ألف جنيه شهريا وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات.

تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وتشمل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة، عدد من مناطق مصر ، وذلك عبر الملتقى التوظيفي بمرتبات تصل إلى 14 آلاف جنيه شهريا.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة في وظيفة مندوب توصيل بشركات الشحن، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر حيث يتم إتاحة الفرص لحملة جميع المؤهلات الدراسية، برواتب تصل إلى 14 ألف جنيه.



شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تتضمن ما يلي :-



- أماكن العمل المتاحة في عدة مناطق بمصر، مثل التجمع والرحاب والعبور والشروق وأكتوبر وزايد ومدينة نصر ومصر الجديدة والمقطم وزهراء المعادي.

- يشترط أن يكون لدى المتقدم سيارة أو موتوسيكلا لاستخدامه في العمل.

- كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

- يجب أن يكون سن المتقدم لا يتجاوز 45 عاما.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة على مجموعة من المميزات التي تتضمن ما يلي :-



- يتم توفير راتب يصل إلى 12 ألف جنيه للعاملين الذين يستخدمون موتوسيكلات في العمل.

- رواتب يصل إلى 14 ألف جنيه للعاملين الذين يستخدمون سيارات في العمل، على أن تكون السيارات من موديل 2000 فما فوق.

- يتم توفير يوم إجازة أسبوعيا.

- يتم توزيع الأرباح كل 3 أشهر.

- توفر الشركة تأمينا صحيا للعاملين.

تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة

- يقوم الملتحق بالوظيفة بتوصيل ما بين 20 إلى 50 طلبية يوميا.

- فيما تتراوح ساعات العمل من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ويوجد شيفت مسائي آخر من الساعة 4 مساء حتى الساعة 1 صباحًا، وشيفت ليلي من الساعة 11 مساء حتى الساعة 8 صباحا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات.

كيفية التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المذكورة والقيام بملء الاستمارة الخاصة بتلك الوظائف وتقديم البيانات المطلوبة.