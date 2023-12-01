بمرتب 15 ألف جنيه.. فرص عمل لن تتكرر للشباب

يسعى العديد من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت يعينهم وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل تتناسب مع الشباب والمؤهلات الحاصلين عليها.

فرص الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة



وتتوفر فرص عمل الشباب والرياضة فى بنى سويف، والمنيا أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ودمنهور، والإسماعلية، و بورسعيد، والسويس، والشرقية، وطنطا، والمنصورة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص وجود وظيفة مسؤول منطقة فى احدي الشركات الخاصة ويشترط الخبرة في مجال الإكسسوارات الذكية والموبايلات، وتصل مرتبات الشركة إلى 10 آلاف جنيه.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

ويمكن للراغبين في الحصول على وظيفة زيارة الموقع الإلكتروني بوزارة الشباب والرياضة ثم يختار الوظيفة المناسبة من إحدى المنشورات، وبعد ذلك يقوم بملئ الاستمارة الخاصة بالوظائف.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وتتوافر فرص العمل بمرتبات تصل لـ 10 آلاف جنيه في 18 محافظة :-

- يشترط التفرغ التام للوظيفة المتقدم إليها.

- يشترط موقف محدد من التجنيد.

- كما يشترط حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل عال.

- يجب أن المتقدم للوظائف جيدًا في اللغة الإنجليزية.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

وتمنح الشركة للملتحقين بها تأمينات طبية واجتماعية، كما تمنح الشركة العاملين بها فرصة لترقية، بجانب راتبًا ثابت، فضلاً عن عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى يومين إجازة في الأسبوع.

فرص عمل بمرتب 15 ألف جنيه



كما تتوافر فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، للتقديم في 75 شركة متواجدة في 15 محافظة بها 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

طريقة التقديم فى الوظائف الشاغرة



ويمكن التقديم في هذه الوظائف من خلال التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، حيث تتوافر الفرص فى القاهرة، الجيزة، أسيوط، الوادى الجديد، المنيا، الإسماعيلية، بورسعيد، سوهاج، الإسكندرية، السويس، الشرقية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية.

وتتضمن التخصصات المطلوبة معلمين جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى، وصيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء، وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع.