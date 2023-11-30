فرص عمل برواتب مجزية بتلك المحافظات

يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

وظائف خالية



وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، الفرصة متاحة الآن للتقديم في 75 شركة متواجدة في 15 محافظة بها 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

طريقة التقديم

من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، لافتة إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في العديد من المحافظات منها كل من القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية ، و بورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية ، والسويس، والشرقية، والدقهلية ، والغربية ،والمنوفية، والقليوبية.

التخصصات المطلوبة



معلمين جميع التخصصات،وسكرتارية، ومشرفي إنتاج.

أفراد أمن ، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،

عمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية.

ممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين.

مندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء.

إنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع.



وأعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن فرص عمل للشباب للعمل على مهن سائقين، وأفراد أمن وذلك بإحدى الجامعات من المقيمين في مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان، وذلك بمرتبات مجزية ومميزات أخرى.

وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتنسيق والتعاون بينها وبين تلك المنشآت، مع الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الفرص التي يجري توفيرها وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.