بمرتب 45,290 دولار ..فرص عمل بالسفارة الأمريكية

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة مساعد مدير المرافق.

فرص عمل السفارة الأمريكية



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد مدير المرافق بمرتب يصل إلى إلى 45,290 دولار أمريكي.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 4/12/2023 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 45,290 دولار

شروط وظائف السفارة الأمريكية

تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، عن مساعد مدير المرافق المؤهلين لشغل منصب مساعد الإدارة الإدارية (مساعد مدير المرافق). حيث يتضمن دوام كامل 40 ساعة / أسبوع بمرتب 45,290 دولارًا أمريكيًا في السنة

فرص عمل داخل السفارة الأمريكية



كما تشمل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة عن الحاجة إلى قائد فريق الصيانة حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية كما يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل خلال فترة معقولة بعد استلام تصريح الوكالة.

ويحصل الملتحق بالوظيفة علي راتب يبلغ 7,631 دولارًا أمريكيًا/في السنة وينتهي التقديم علي الوظيفة 12/07/2023.

فرص عمل للشباب فى السفارة الأمريكية





كما تشمل الوظائف الشاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة الحاجة إلي مساعد قنصلي حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد قنصلي بدوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

ويحصل الملتحق بالوظيفة علي مرتب 45,290 دولارًا أمريكيًا/في السنة بدوام كامل حيث أن آخر فرص للتقديم علي الوظيفة 12/12/2023.

طريقة التقديم علي فرص عمل السفارة الأمريكية



ويجب علي الراغبين في التقدم على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية، ثم يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة للالتحاق بالوظائف والضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب الوظائف.