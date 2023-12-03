عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمرتب 45,290 دولار ..فرص عمل بالسفارة الأمريكية

وظائف
وظائف

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة مساعد مدير المرافق.

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد مدير المرافق بمرتب يصل إلى إلى  45,290 دولار أمريكي.

txt

هدنة غزة| السفارة الأمريكية بالقاهرة تشيد بالرؤية المصرية لتحقيق السلام بالمنطقة

txt

راتب يصل ل 10 ألف دولار..آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 4/12/2023 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 45,290 دولار

شروط وظائف السفارة الأمريكية

تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، عن مساعد مدير المرافق المؤهلين  لشغل منصب مساعد الإدارة الإدارية (مساعد مدير المرافق). حيث يتضمن  دوام كامل 40 ساعة / أسبوع بمرتب 45,290 دولارًا أمريكيًا في السنة

فرص عمل داخل السفارة الأمريكية 


كما تشمل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة عن الحاجة إلى قائد فريق الصيانة حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية كما يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل خلال فترة معقولة بعد استلام تصريح الوكالة.

ويحصل الملتحق بالوظيفة علي راتب يبلغ 7,631 دولارًا أمريكيًا/في السنة وينتهي التقديم علي الوظيفة 12/07/2023.

فرص عمل للشباب فى السفارة الأمريكية 
 


كما تشمل الوظائف الشاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة الحاجة إلي مساعد قنصلي  حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد قنصلي بدوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

txt

وظائف خالية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. قدم الأن

txt

رواتب 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ويحصل الملتحق بالوظيفة علي مرتب 45,290 دولارًا أمريكيًا/في السنة بدوام كامل حيث أن آخر فرص للتقديم علي الوظيفة 12/12/2023.

 

طريقة التقديم  علي فرص عمل السفارة الأمريكية


ويجب علي الراغبين في التقدم على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية، ثم يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة للالتحاق بالوظائف والضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب الوظائف.

فرص عمل وظائف شاغرة وظائف خالية السفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

موضوعات متعلقة

وظائف بوزارة الكهرباء.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

وظائف خالية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. قدم الأن

ترشيحاتنا

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب تصريحاته حول «قضية يوفال كاستلمان»

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل

إقبال ملحوظ للمصريين في أستراليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 | صور

تحذير خطير من المفتي لمحتكري الدولار.. ما عقوبته بالقانون؟

بالفيديو.. توافد المصريين بموسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

أجلت الزواج.. شاهد صور تجمع بين نادين نجيم وخطيبها تثير جدل بالسوشيال ميديا

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ