هدنة غزة| السفارة الأمريكية بالقاهرة تشيد بالرؤية المصرية لتحقيق السلام بالمنطقة

أصدرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، بيانا بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بواسطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر.

وقالت السفيرة الأمريكية، في بيان لها: "كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال حتى تتمكن المساعدات الإنسانية الإضافية من الوصول إلى الشعب الفلسطيني".

وأضافت السفيرة الأمريكية، أنه طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات، أظهرت مصر مرة أخرى التزامها بالاستقرار الإقليمي وسخائها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في الصراع.

وتابعت: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أدرك أيضًا تركيز مصر الثابت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل إخراج المواطنين الأجانب، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، من غزة بأمان".

واستطردت: "أنا ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل، وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا".

وأوضحت أن الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أنه كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فإن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وليس إلى مصر، ولا إلى أي مكان آخر.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى مصر: "إنني أتمسك بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة عندما أتولى مهامي في القاهرة".