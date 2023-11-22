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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

رحب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بـ  اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، والذي توسطت فيه كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة من غزة؛ من أجل وقف طويل للصراع.

وأضاف بوريل: "بعد 7 أسابيع من المعاناة، سيتم لم شملهم مع عائلاتهم أخيرًا"، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأشار إلى أنه يجب استغلال الهدنة الإنسانية لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات المطلوبة بشكل عاجل للمدنيين الذين يعانون من الحرب المدمرة في غزة.

ولفت مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد سيقوم بدوره في تقديم المساعدة الإنسانية لـ قطاع غزة.

 

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأوضحت: كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

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