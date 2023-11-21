راتب يصل ل 10 ألف دولار..آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظائف سائقين ومشرف توريد برواتب ضخمة ومجزية .



فرص عمل السفارة الأمريكية



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى سائقين بمرتب يصل إلى 10,312 دولار سنويا.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية 2023 بالقاهرة

- المسمى الوظيفي: Supply Supervisor - مشرف توريد

- يعد اخر موعد للتقديم اليوم : 21-11-2023

- يبلغ الراتب: 10,312 دولار سنويا ( 319 ألف جنيه سنويا / حوالي 26 ألف جنيه شهريا )



- مواعيد العمل: دوام كامل - 40 ساعة أسبوعياً على أساس المناوبة التي يحددها مشرف القسم.

وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة

وتتوافر فرص عمل في السفارة الأمريكية سائقين، حيث أن آخر يوم للتقديم هو اليوم الخميس 22 نوفمبر الجاري، ويصل الراتب إلى 5,656 دولار أمريكي سنويًا.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- يشترط إكمال المرحلة الثانوية.

- كما تشمل الشروط ثلاث سنوات خبرة في إدارة المستودعات أو التوريدات، سنة واحدة على الأقل كمشرف.

- معرفة قوية بمبادئ وممارسات إدارة سلسلة التوريد.

- مطلوب معرفة عملية جيدة (المستوى الثالث) في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- كما يشترط إجادة اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة (المستوى الرابع).

كما تتوافر فرص عمل مشرف التموين حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية بمرتب 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة حيث ينتهي الاعلان اليوم 21 نوفمبر 2023 .

فرصة عمل مساعد الإدارة الإدارية للصحة العامة (CDC)



كما تتوافر فرصة عمل مساعد الإدارة الإدارية للصحة العامة (CDC) براتب يبلغ 15,300 دولار أمريكي/سنويًا وينتهي تاريخ الاعلان فى 22 نوفمبر الجاري.



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدحال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.