السفارة الأمريكية بالقاهرة توجه رسالة للسفيرة الجديدة هيرو مصطفى

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالسفيرة الجديدة هيرو مصطفى جارج وعائلتها عقب وصولهم القاهرة، لتتولى مسؤوليتها الجديدة.

نشرت الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة على منصات التواصل الإجتماعى منشوراً جاء فيه: "ترحب أسرة السفارة الأمريكية بالقاهرة ترحيبًا حارًا بسفيرتنا الجديدة هيرو مصطفى جارج وعائلتها لوصولهم القاهرة- نتطلع إلى قيادتها لمهام تعزيز الشراكة الأمريكية المصرية في وقت حرج. أهلاً، معالي السفيرة".

السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى

كما نشرت السفارة مجموعة من الصور تجمع السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة هيرو مصطفى جارج مع أسرة السفارة.

نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس 2023، ترشيحه لها كسفير أمريكي بمصر.

من هى السفيرة هيرو مصطفى جارج ؟

مواليد 1973 بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

عاشت سنتان من طفولتها بمخيم للاجئين، وفي 1976 حصلت على اللجوء لـ الولايات المتحدة.

تخرجت هيرو مصطفى من مدرسة ماينوت الثانوية في 1991.

تخرجت من جامعة جورجتاون في 1995، ودرست الأمن القومي والشرق الأوسط.

حصلت على ماجستير العلاقات الدولية في جامعة پرنستون في عام 1997.

أدارت منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة.

عملت بالسلك الدبلوماسي في أثينا كمسؤول سياسي لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر فى 1999.

سافرت إلى البوسنة للإشراف على انتخابات المحافظات.

عملت كمحرر أول لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي بالإمارات.

مسؤول قنصلي فى بيروت.

شغلت مناصب عليا بالسفارات الأمريكية فى نيودلهي ولشبونة.

عضوة في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار.

مسؤول مكتب إيران في مجلس الأمن القومي فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

مساعداً خاصاً لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.

مستشاراً رفيعاً للشرق الأوسط لنائب الرئيس جو بايدن من مارس 2009 - 2011.

نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالبرتغال فى 2016.

السفيرة الأمريكية لدى بلغاريا.

مدير شئون العراق وأفغانستان بالبيت الأبيض.

مديرة شئون إيران والشئون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي.

شغلت منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية.

تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.

حصلت على 3 جوائز للأداء الرفيع بالخدمة الخارجية.

حصدت جوائز الشرف العليا، وجائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق بلغة أجنبية.

عملت سفيرة أمريكية لدى بلغاريا بين أكتوبر 2019 - فبراير 2023.

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينها سفيرة لدى جمهورية مصر العربية في نوفمبر ٢٠٢٣.

تجيد عدة لغات هي: الكردية، العربية، الفارسية، اليونانية، الهندية، والبرتغالية.

متزوجة وأم لطفلين.